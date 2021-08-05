Околи: «Усик намучается с атлетизмом и мощью Джошуа»
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
25 сентября пройдет поединок за четыре пояса «королевского» дивизиона
5 августа 15:32
Александр Усик / Фото: Essentially sports
25 сентября в Лондоне, Великобритания, пройдет поединок обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO).
Несмотря на статус андердога, украинец не унывает. С соответствующим посылом в Instagram аккаунте Usyk17.Promotions появилось изображение Усика с лаконичной подписью:
Твое лицо, когда тебе говорят, что шансов нет!!!
Напомним, что промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум сравнил Усика с легендарным Майком Тайсоном.