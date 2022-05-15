Колишній чемпіон світу: «Ситуація в Україні може піти на руку Усику»

Маліньяджі вважає, що це стане ще одною причиною, за що битися

Фото: Getty Images Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі в інтерв’ю iFL TV заявив, що війна в Україні зможе додати мотивації Олександром Усиком (19-0, 13 KO) на реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Ситуація в Україні? Це може піти на руку Усику – це гнатиме його, буде ще одна причина, за що битись. Він патріотичний, хоче захистити своїх людей. Спочатку це могло його відривати, але наразі на кону стоятиме дещо більше, ніж раніше. Ти хочеш змусити людей пишатись. Усик став другим українцем, який очолив рейтинг P4P від The Ring.

Олег Шумейко-младший