Колишній чемпіон світу: «Ситуація в Україні може піти на руку Усику»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОльга Саладуха: «Коли 24 лютого їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Арсенал -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Лацио -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
23:30
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Волынь - Аланта

Колишній чемпіон світу: «Ситуація в Україні може піти на руку Усику»

Маліньяджі вважає, що це стане ще одною причиною, за що битися
Бокс Профессиональный бокс
22:01
Колишній чемпіон світу: «Ситуація в Україні може піти на руку Усику»
Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі в інтерв’ю iFL TV заявив, що війна в Україні зможе додати мотивації Олександром Усиком (19-0, 13 KO) на реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Ситуація в Україні? Це може піти на руку Усику – це гнатиме його, буде ще одна причина, за що битись. Він патріотичний, хоче захистити своїх людей. Спочатку це могло його відривати, але наразі на кону стоятиме дещо більше, ніж раніше. Ти хочеш змусити людей пишатись.

Усик став другим українцем, який очолив рейтинг P4P від The Ring.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
Бокс Профессиональный бокс
17:51
Постельное фото Усика с женой
Постельное фото Усика с женой
Бокс Профессиональный бокс
11:15
Красюк: «Усик дійсно схуд. Коли ти сидиш в підвалі через загрозу ракетного удару, то не відчуваєш голоду»
Красюк: «Усик дійсно схуд. Коли ти сидиш в підвалі через загрозу ракетного удару, то не відчуваєш голоду»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 07:41
Промоутер Джошуа рассказал, когда Фьюри подерется с Усиком
Промоутер Джошуа рассказал, когда Фьюри подерется с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 13:13
Жена Усика поддержала Одессу откровенным фото
Жена Усика поддержала Одессу откровенным фото
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:23
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1

Новости: Бокс

Спенс: «Чарло много раз потрясал Кастаньо и в конце концов нокаутировал его»
Спенс: «Чарло много раз потрясал Кастаньо и в конце концов нокаутировал его»
Профессиональный бокс
22:50
Колишній чемпіон світу: «Ситуація в Україні може піти на руку Усику»
Колишній чемпіон світу: «Ситуація в Україні може піти на руку Усику»
Профессиональный бокс
22:01
Спенс: «Я не ищу боя с Альваресом»
Спенс: «Я не ищу боя с Альваресом»
Профессиональный бокс
21:30
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Профессиональный бокс
20:15
Кастаньо: «Левый боковой Чарло положил всему конец»
Кастаньо: «Левый боковой Чарло положил всему конец»
Профессиональный бокс
19:30
Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»
Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»
Профессиональный бокс
18:46
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
Профессиональный бокс
17:51
«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
Профессиональный бокс
15:37
Пулєв у в’язкому поєдинку переміг Фореста
Пулєв у в’язкому поєдинку переміг Фореста
Профессиональный бокс
11:33
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
7
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости