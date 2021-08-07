Команды Альвареса и Планта возобновили переговоры по организации их боя

Канело принял решение не проводить поединок в сентябре

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Как мы ранее сообщали, чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) принял решение не проводить поединок в сентябре, а перенести свое выступление на более поздний срок.

По информации журналиста ESPN Сальвадора Родригеса, который ссылается на свои источник, команда Альвареса возобновила переговоры по организации боя с чемпионом по версии IBF в этой же весовой категории американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

«Источник сообщает, что есть новая попытка организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Альваресом и Плантом, несмотря на провал переговоров несколько дней назад. Речь идет не о том, чтобы провести этот поединок 18-го сентября, как планировалось раньше, а обговаривается новая дата. Во время переговоров, все же были некоторые успехи. К примеру, достигнуто соглашение относительно гарантированных гонораров, но стороны провалились на последних пунктах контракта. Так что нельзя сказать, что команды начинают все с нуля. Сейчас они уже знают, какие изменения нужно внести».

Калеб Плант поделился информацией о переговорах по бою с Саулем Альваресом.