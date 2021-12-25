Комментатор ESPN: «Джейк Пол, хватит всех дурачить»
Комментатор ESPN Стивен Смит внезапно наехал на популярного американского YouTube блогера Джейка Пола (5-0, 4 КО). В своем Twitter Смит заявил, что Пол дурачит фанатов, а также призвал блогера провести бой с настоящим боксером.
«Джейк Пол, хватит дурачить людей. Хватит всем нам лгать. Насколько я понимаю, ты уже более 4 лет тренируешься с профессиональными тренерами и спаррингуешь с настоящими боксерами. А за это время нокаутировал только ютубера, баскетболиста и двух бойцов ММА, которые и то были базовыми борцами. Да-да, и Бен Аскрен, и Тайрон Вудли – борцы, а не ударники. Да, у Вудли есть мощь в кулаках, он побеждал нокаутами, но и он базовый борец.Напомним, в Великобритании отменены все вечера бокса на ближайший месяц.
Джейк Пол всех разводит. Он не дерется с боксерами. Рано или поздно болельщики это осознают. Им надоест весь этот липовый хайп. Рано или поздно им надоест смотреть на то, как ты избиваешь каких-то лошков, которые никогда прежде не боксировали. И они больше не станут притворяться, что им очень весело смотреть за тем, как ты нокаутируешь бомжей, называя себя боксером. Ты бросаешь вызов Канело Альваресу и Флойду Мейвезеру? Это что, шутка такая? Это неуважение! Канело – лучший в мире. Он нокаутирует Пола в стартовом раунде. Но знаете, что самое важное? Этот Пол не заслуживает того, чтобы находиться в одном ринге с кем-то типа Канело».
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