Комментатор ESPN: «Джейк Пол, хватит всех дурачить»

Джейк Пол / фото - Getty Images

Комментатор ESPN Стивен Смит внезапно наехал на популярного американского YouTube блогера Джейка Пола (5-0, 4 КО). В своем Twitter Смит заявил, что Пол дурачит фанатов, а также призвал блогера провести бой с настоящим боксером.

Джейк Пол всех разводит. Он не дерется с боксерами. Рано или поздно болельщики это осознают. Им надоест весь этот липовый хайп. Рано или поздно им надоест смотреть на то, как ты избиваешь каких-то лошков, которые никогда прежде не боксировали. И они больше не станут притворяться, что им очень весело смотреть за тем, как ты нокаутируешь бомжей, называя себя боксером. Ты бросаешь вызов Канело Альваресу и Флойду Мейвезеру? Это что, шутка такая? Это неуважение! Канело – лучший в мире. Он нокаутирует Пола в стартовом раунде. Но знаете, что самое важное? Этот Пол не заслуживает того, чтобы находиться в одном ринге с кем-то типа Канело».