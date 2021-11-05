Комми андердог, но не такой, чтобы уж слишком. Котировки на следующий бой Ломаченко

«Хай-тек» проведет второй поединок в этом году

Фото: Facebook Ломаченко Недавно был официально анонсирован бой бывших чемпионов мира в легком весе Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричарда Комми (30-3, 27 КО). Знакомим вас с букмекерскими котировками на поединок. На Ломаченко можно поставить за 1,15, в то время как успех его соперника оценивается в 5,5. Казалось бы, все очевидно, но не совсем. Дело в том, что ранее в поединках Ломаченко коэффициент на него едва ли достигал отметки 1,1. Бывали бои, когда на украинца и вовсе давали коэффициент в районе 1,04-1,05. Сейчас же Василий большой фаворит, но далеко не такой, как в предыдущих боях. Напомним, бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот поединок станет вторым для украинца в 2021 году. Осторожно, после этого текста вы можете зауважать следующего соперника Ломаченко. История Ричарда Комми.

Сергей Остапенко