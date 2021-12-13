Комми допускает, что Ломаченко неуважительно повел себя после нокдауна

Ричард Комми, Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (31-4, 27 КО) заявил в интервью YouTube-каналу Boxing Social, что украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) плохо сделал, когда в седьмом раунде после нокдауна начал спрашивать у его тренера Андре Розье, стоит ли добивать.



Если ты хорошо по мне попал, то это не говорит о том, что я страдаю из-за этого. Я прошел 12 раундов и даже не пил воду. Это говорит о том, что я был готов к этому поединку, но в тот вечер он был лучше».