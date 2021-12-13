Комми: «У Ломаченко очень хороший ритм, кондиции и быстрые руки»
Комми допускает, что Ломаченко неуважительно повел себя после нокдауна
Украинцу следовало добивать Ричарда
12:39
Ричард Комми, Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (31-4, 27 КО) заявил в интервью YouTube-каналу Boxing Social, что украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) плохо сделал, когда в седьмом раунде после нокдауна начал спрашивать у его тренера Андре Розье, стоит ли добивать.
«Думаю, что это немного дерзкий поступок с его стороны. Многие могли подумать, что он пытается защитить меня или не хочет причинять мне урон, но я не избит, со мной ничего не произошло. Если вы увидите наши лица, то на его лице больше синяков, чем у меня.
Если ты хорошо по мне попал, то это не говорит о том, что я страдаю из-за этого. Я прошел 12 раундов и даже не пил воду. Это говорит о том, что я был готов к этому поединку, но в тот вечер он был лучше».
Напомним, после боя Ломаченко высказал свое уважение Комми.