Комми: ««Если все пойдет как надо, то, совершенно определенно, я выиграю Ломаченко»

Экс-чемпион легкого веса планирует использовать в бою с украинцем что-то из арсенала Лопеса

Ричард Комми / фото - Powcast Sports

Экс-чемпион мира IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 КО) в подкасте Гарета Дэвиса высказался о предстоящем поединке с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО), завив, что в бою с украинцем будет использовать некоторые аспекты тактики Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

«Думаю, прессинг – один из моментов, которые я должен применить. Я не знаю, что будет происходить в ринге. Могу пообещать, что подойду к бою с умом и не буду бежать впереди паровоза. Мой угол подскажет, как и что делать в бою». Если все пойдет как надо, то, совершенно определенно, я выиграю. Всегда круто драться с лучшими. Тогда люди видят, из какого ты теста».

Напомним, Ломаченко возглавил рейтинг боксеров, с лучшим процентом точных силовых ударов.