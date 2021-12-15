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Комми – Ломаченко: «Давай расскажем о шутке про молодых щенков в нашем весе»
Бывший чемпион мира потроллил молодых проспектов легкого дивизиона
15 декабря 10:38
Ломаченко и Комми / Фото - sports.entrendzshowbizz.comЭкс-чемпион мира в легком дивизионе Ричард Комми (30-4, 27 КО) в Instagram рассказал, что они с бывшим обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) посмеялись над молодыми боксерами своего дивизиона.
«Эй, Василий, давай теперь расскажем всем о шутке, которой мы поделились. О той, где говорится про молодых щенков в нашем весе, которые на самом деле никогда не хотели встречаться со старыми псами. Возможно, в 2022 году они выйдут из своих укрытий, чтобы подраться с нами обоими. Поздравляю еще раз, чемпион. Наслаждайся Рождеством, мой друг, и удачи в 2022 году тебе и твоей команде».
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