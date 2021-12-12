Комми: «Мои поздравления Василию Ломаченко»

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Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-4, 27 КО) в Twitter поблагодарил Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), организаторов, свою команду и болельщиков за поединок, который состоялся в Нью-Йорке.

Благодарю Top Rank за возможность еще раз подраться на вашем шоу в Madison Square Garden. Я люблю вас, ребята. Вы всегда заставляете меня чувствовать частью вашей семьи. Пусть Бог благословит вас всех. Этого не должно было произойти, но я обещаю, что вернусь!

Благодарю Лу ДиБеллу, DiBella Entertainment, Майкла Аму Бедиако, Streetwise Management, Кита Коннолли, моего углового Андре Розье, Гэри Старка, Терренса Симпсона и Скутера. Я бы не сделал все это без вас, парни.

Я очень благодарен за поддержку всем своим фанатам и моему народу в Гане. Извините, что не смог сделать это. Я отдал все силы, но, увы, этого было недостаточно. Я люблю вас всех, и пусть всех вас благословит Бог».