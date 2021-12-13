Комми назвал главную причину поражения в бою против Ломаченко

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Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-4, 27 КО) считает, что его бой против Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) мог бы сложиться по-другому, если бы украинец был не левшой, а правшой:

Если бы я дрался против праворукого боксера, то это был бы другой стиль. Понимаете, о чем я говорю? Драться с левшой – это вызов. Я спарринговал со многими леворукими боксерами. Они были очень хорошими, но не настолько, как Лома с его быстрыми ногами и руками. Это бокс».