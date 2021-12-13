Климас: «Камбосос – лучший в дивизионе и Ломаченко с удовольствием с ним встретится»
Комми назвал главную причину поражения в бою против Ломаченко
Ганский боксер признался, что ему неудобно боксировать с левшами
16:07
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-4, 27 КО) считает, что его бой против Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) мог бы сложиться по-другому, если бы украинец был не левшой, а правшой:
«На самом деле я еще не видел свое выступление, не смотрел бой. Не знаю, как я провел поединок, но верю, что это было отличное выступление, поскольку люди говорят, что я проделал замечательную работу.
Если бы я дрался против праворукого боксера, то это был бы другой стиль. Понимаете, о чем я говорю? Драться с левшой – это вызов. Я спарринговал со многими леворукими боксерами. Они были очень хорошими, но не настолько, как Лома с его быстрыми ногами и руками. Это бокс».
Напомним, в седьмом раунде Ломаченко был близок к досрочной победе, однако не стал добивать соперника. Комми заявил, что украинец поступил неуважительно по отношению к нему.