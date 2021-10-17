Ломаченко после боя с Комми может сразиться за пояса легкого веса
Комми поделился фотографиями подготовки к бою с Ломаченко
Легковесы 11 декабря сойдутся в ринге
17 октября 17:20
Ричард Комми / Фото: boxingscene.com
Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) поделился кадрами с тренировки в рамках подготовки к предстоящему поединку с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO):
Классная тренировка и вчера удалось немного подвигаться в ринге.
Напомним, что после боя с Комми Лома может получить титульный бой.
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