Экс-чемпион мира: «Хоть многие и недооценивают Ломаченко, он один из самых талантливых в мире»
Комми сместил Ломаченко и Беринчика в рейтинге IBF
Украинцам даже не помогли убедительные победы в последних боях
16:13
Фото: iSport.ua
Международная боксерская Федерация (IBF) обновила рейтинг лучших легковесов планеты.
На вершине оказался обязательный претендент на пояс организации Джордж Камбосос. А вот оба украинца – Василий Ломаченко и Денис Беринчик – потеряли по одной позиции. «Хай-тек» сместился с пятого места на шестое, «Убийца из Броваров» – с шестого на седьмое.
Обоих представителей Украины потеснил потенциальный соперник Ломаченко Ричард Комми.
Комми обошел украинцев несмотря на то, что и Ломаченко, и Беринчик выиграли свои последние бои, которые они проводили позже, чем Ричард.