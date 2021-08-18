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Комми сместил Ломаченко и Беринчика в рейтинге IBF

Украинцам даже не помогли убедительные победы в последних боях
Бокс Профессиональный бокс
16:13
Комми сместил Ломаченко и Беринчика в рейтинге IBF
Фото: iSport.ua

Международная боксерская Федерация (IBF) обновила рейтинг лучших легковесов планеты.

На вершине оказался обязательный претендент на пояс организации Джордж Камбосос. А вот оба украинца – Василий Ломаченко и Денис Беринчик – потеряли по одной позиции. «Хай-тек» сместился с пятого места на шестое, «Убийца из Броваров» – с шестого на седьмое.

Обоих представителей Украины потеснил потенциальный соперник Ломаченко Ричард Комми.

 

Комми обошел украинцев несмотря на то, что и Ломаченко, и Беринчик выиграли свои последние бои, которые они проводили позже, чем Ричард.

Сергей Остапенко
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Теги

Василий Ломаченко Денис Беринчик Ричард Комми

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