Комми сместил Ломаченко и Беринчика в рейтинге IBF

Украинцам даже не помогли убедительные победы в последних боях

Фото: iSport.ua

Международная боксерская Федерация (IBF) обновила рейтинг лучших легковесов планеты.

На вершине оказался обязательный претендент на пояс организации Джордж Камбосос. А вот оба украинца – Василий Ломаченко и Денис Беринчик – потеряли по одной позиции. «Хай-тек» сместился с пятого места на шестое, «Убийца из Броваров» – с шестого на седьмое.

Обоих представителей Украины потеснил потенциальный соперник Ломаченко Ричард Комми.

Комми обошел украинцев несмотря на то, что и Ломаченко, и Беринчик выиграли свои последние бои, которые они проводили позже, чем Ричард.