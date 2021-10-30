Комми – устрашающий нокаутер. В карьере Ломаченко уже был такой соперник и после боя с украинцем он закончил с боксом

Пять лет назад «No-mas-ченко» избил Николаса Уолтерса

11 декабря Василий Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми. Ганец – бывший чемпион мира и устрашающий нокаутер, который имеет 27 досрочных побед. Для легкого веса – это очень впечатляющее. За Ломаченко стоит опасаться? Не факт. И вот почему. В карьере украинца уже был один схожий соперник – ямаец Николас Уолтерс. В 2016 году этот «персонаж» считался самым большим испытанием в карьере Ломаченко. Уолтерс, как и Комми, был нокаутером. Его рекорд перед боем с «Хай-теком» – 26-0-1, 21 КО. Николас не сдерживался в выражения и обещал сначала избить, а затем досрочно остановить Ломачено. Но, что было в поединке? А в бою Ломаченко деклассировал Уолтерса, который отказался продолжать поединок после седьмого раунда. Тогда к Василию прицепилось прозвище «No-mas-ченко». Видеообзор боя: Отметим, что после Ломаченко Уолтерс не провел ни одного боя. Хотя тогда ему было всего 30 лет.

Сергей Остапенко