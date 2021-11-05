Комми: «Я знал, что рано или поздно получу бой с Ломаченко»

Ричард Комми / фото - BLH

Бывший чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) готовится к возвращению в ринг. 11 декабря он проведет бой с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 KO). В интервью YouTube каналу AB Boxing News Комми поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

Я понимал, что рано или поздно это произойдет. Потому что еще до того, как я завоевал свой пояс, мы говорили об этой встрече. И вот сейчас правильное время.

Как ты думаешь, кто является для тебя большим вызовом Ломаченко или Лопес?

Для меня это всегда одно и то же. Лопес был обязательным претендентом на мой пояс. Поэтому мы и подрались. А сейчас мы с Ломаченко подходим к поединку после хороших побед. Наш бой должен был произойти. Он является одним из самых громких имен в нашей игре. Всегда хорошо драться с большими именами.

Многие не отдают мне должного. Но так было всю мою жизнь. Мне приходилось много работать, чтобы оказаться там, где я сейчас. Так что я уже привык.

Мне понравилось, что после боя с Лопесом вы с уважением относились друг к другу.

Да. Это спорт, это бокс. У нас жизнь помимо бокса. Честно, я очень скромный и спокойный человек. Не вижу смысла в том, чтобы выносить из ринга то, что там произошло.