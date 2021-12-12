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Конкурентного боя не вышло. Донэйр в четвертом раунде нокаутировал Габальо

Титул чемпиона легчайшего веса остался в руках филиппинца
Бокс Профессиональный бокс
09:16
Конкурентного боя не вышло. Донэйр в четвертом раунде нокаутировал Габальо
Нонито Донэйр / фото - Getty Images

Сегодня, 12-го декабря, в арене Dignity Health Sports Park в городе Карсон, США завершился вечер бокса, организованный компанией SHOWTIME Boxing, в главном событии которого чемпион WBC в легчайшем весе Нонито Донэйр (42-6, 28 KO) нокаутировал соотечественника Рэймарта Габальо (24-1, 20 KO).

Претендент не смог навязать Донэйру конкурентного боя. Габальо активно начал бой, пытался пробивать комбинации, но один пропущеный тяжелый кросс от чемпиона заставил его работать аккуратнее и пытаться боксировать с соперником через джеб.

После этого Донэйр вышел на работу первым номером, много финтил, пытался провалить соперника. В 4-м раунде чемпион начал вкладываться в удары и в концовке трехминутки жестко попал по печени Габальо, после чего претендент встать уже не смог.

Напомним, в главном событии вечера от Top Rank Ломаченко победил Комми.

Михаил Рыбак
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