Алгиери: «У Хэйни и Ломаченко получился бы отличный бой»
Конор Бенн проведет поединок с Алгиери в Великобритании
Британский проспект протестирует экс-чемпиона мира
08:59
Конор Бенн / Фото - boxingscene.comНепобежденный британский проспект полусреднего дивизиона Конор Бенн (19-0, 12 КО) и экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери (24-3, 9 КО) проведут очное противостояние.
Поединок состоится 11 декабря на Echo Arena в Ливерпуле (Великобритания). Об этом сообщает boxingscene.com.
Последний бой Конор провел в сентябре этого, победив единогласным решением судей американца Адриана Гранадоса.
Алгиери свой крайний поединок провел в марте этого года, победив Миккеля Лепьера.
А тем временем экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) за поединок против Ричарда Комми (30-3, 27 KO) получит гарантированный гонорар в размере $750 тысяч.
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