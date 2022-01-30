Официально. Робсон Консейсао проведет поединок с Хавьером Мартинесом
Консейсао побил американского проспекта и снова стал претендентом на бой с Вальдесом
Робсон был намного быстрее Мартинеса
08:47
Робсон Консейсао, Ксавьер Мартинес / Фото: Top Rank
В Талсе (США) на шоу Top Rank бывший претендент на титул чемпиона мира во втором полулегком весе Робсон Консейсао
(17-1, 8 КО) выиграл единогласным решением судей у ранее непобежденного Ксавьера Мартинеса (17-1, 11 КО).
Консейсао перед началом поединка считался андердогом, но когда боксеры вышли на ринг, то бразилец показал свое преимущество в скорости и боксерском IQ. Почти все 10 раундов Робсон доминировал над оппонентом, но ни разу не потряс.
По итогам боя судьи отдали победу Консейсао: 99:91, 98:92, 100:90.
Более детально о поединке Консейсао – Мартинес можно прочесть в нашей онлайн трансляции.
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