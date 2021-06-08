Работе время, потехе час. Усик во время тренировки станцевал гопак
Контракт на бой Усик – Джошуа будет подписан до конца недели. Мегафайт состоится в сентября
Президент Matchroom Boxing назвал место проведения поединка
18:44
Джошуа и Усик / Фото - youtubeПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн поведал касательно организации поединка своего подопечного, обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Цитирует Хирна DAZN.
«Я могу сказать вам, это бой выглядит более надежно, чем переговоры Джошуа и Фьюри. Я очень хорошо знаю Александа Красюка и очень хорошо знаю Усика. На этой неделе контракт на бой Усик – Джошуа будет подписан. Ориентируемся на сентябрь в Лондоне. Это опасный и великий бой. Это не тот поединок, которого мы ждали, но это бой в супертяжелом весе на высоком уровне. Это встреча объединенного чемпиона в супертяжелом весе и абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Отдайте Джошуа должное. Я всегда бью в барабан, когда этот парень готов драться. Этот период был больше похож на нехватку воздуха. WBO выбрали ужасное время, но они просто делали свою работу».
Ранее промоутер Усика Александр Красюк заверил, что сделка уже почти завершена.