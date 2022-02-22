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Золотая коллекция бокса

«Контракт на второй бой Усик – Джошуа подписан». Хирн назвал желаемое место проведения поединка

Президент Matchroom Boxing – о грядущем реванше в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
19:59
«Контракт на второй бой Усик – Джошуа подписан». Хирн назвал желаемое место проведения поединка
Усик и Джошуа / Фото - Twitter
Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), Эдди Хирн, в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing заявил, что для анонса реванша между его подопечным и обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) нужно лишь согласовать место и дату проведения поединка.

«Есть много городов, очень заинтересованных в проведении этого боя. Пока это крупнейший поединок в супертяжелом весе в этом году, самый большой среди доступных боев в хэвивейте. На прошлой неделе я посетил ряд стран на Ближнем Востоке. Я поговорил с Дэниэлом Леви, и он с удовольствием опять бы организовал реванш на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».


«Я хочу, чтобы этот бой состоялся в Великобритании, но Усик, конечно же, тоже скажет свое слово. Они захотят устроить поединок там, где можно будет заработать больше всего денег. Я думаю, что май все еще вполне реалистичный месяц для этого боя».


«В данный момент я общаюсь с Алексом Красюком и Эгисом Климасом. Нам не нужно заключать сделку. Она уже есть, контракт подписан. Просто нужно согласовать место проведения и дату. Это должно произойти неизбежно».


Напомним, на этой недели украинский боксер и его менеджер Эгис Климас прилетят в Великобританию, чтобы обсудить дату и место проведения второго боя.
Владимир Кириченко
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Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн

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