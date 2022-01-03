«Король Саудовской Аравии возвращается!» Фьюри анонсировал большие новости

Быть бою с Джошуа?

Фото: sportscasting.com

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своих соцсетях взбудоражил фанатов бокса, намекнув на бой в Саудовской Аравии:



Поработал в зале, ребята. Выжал из себя все соки. Король Саудовской Аравии возвращается. Вернись на свое место, парнишка. Большие новости на подходе! Советую пристегнуться.

Отметим, что на Аравийском полуострове «Цыганский король» еще не дрался. Его дебютный бой в этом государстве мог пройти летом 2021-о года против Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), но в последний момент на радаре с победой в Арбитражном суде появился Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO).

Напомним, что у Джошуа на середину весны запланирован реванш с Александром Усиком (19-0, 13 KO).