«Коронавирус ударил по мне очень сильно». Де Ла Хойю выписали из больницы

Возвращение в ринг ветерана откладывается

Оскар Де Ла Хойя / фото - Loop News

Бывший чемпион мира в 6 весовых категориях Оскар Де Ла Хойя переболел коронавирусом. У боксера сорвалось возвращение в ринг боем против Витора Белфорта. В своем Instagram американец рассказал о своем самочувствии.

«Меня выписали из больницы, я провел там три дня. Коронавирус ударил по мне очень сильно. Я был в лучшей форме в своей жизни, и мне действительно не терпится вернуться на ринг. Большое спасибо за все ваши добрые пожелания и вашу поддержку. Я ценю это».

Оскара в поединке заменит Эвандер Холифилд. 58-летний ветеран недавно показал свою форму.