Коротко и ясно. Усик прокомментировал возможный объединительный бой с Фьюри

Украинец и британец удерживают у себя все пояса супертяжелого веса

Фото: Facebook Александра Усика

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) сейчас находится в Нью-Йорке, куда он прилетел, чтобы поддержать соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Персона украинского чемпиона весьма востребована за океаном. Так в отеле, где проходит взвешивание перед боем Ломаченко, один из журналистов попытался узнать мнение Усика об обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсоне Фьюри (31-0-1, 22 КО), однако диалог получился весьма коротким.

Что ты скажешь Тайсону Фьюри?

Я не думаю о Фьюри. У меня есть 3 пояса, у Фьюри – 1.

Так может вы подеретесь с ним и у тебя будет четыре пояса?

Да.

Напомним, Усик и Фьюри могут провести бой уже весной 2022 года, однако для этого необходимо удовлетворить финансовые запросы Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), который имеет первоочередное право на поединок с украинцем.