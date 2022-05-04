«Кошти підуть на допомогу українцям». Усик підписав рукавички для благодійного аукціону у Лондоні

Також лотами стануть картини дітей, яким вдалося вибратися з окупованих рашистами міст

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Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) залишив свій автограф на рукавичках, які стануть лотом на благодійному аукціоні на підтримку України:



Дорогі друзі, всім доброго дня. Ці рукавички я підписав для того, щоб передати їх на благодійний аукціон, кошти з якого підуть у мій фонд на допомогу українцям.

Аукціон відбудеться 27 червня в Лондоні, також там будуть представлені картини дітей, які вибралися з окупованих міст.

Нагадаємо, Усик посеред інтерв'ю переключився з української на російську.