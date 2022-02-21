Костя Цзю хотел бы увидеть бой Усик – Фьюри
Костя Цзю: «Афиша Макгрегор – Цзю продается, но выходит не Костя, а Тимофей»
Легендарный боксер – о возможном бое с экс-чемпионом UFC
12:22
Костя Цзю / Фото - FacebookЭкс-абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю (31-2, 25 KO, Бокс) высказался относительно предложения промоутера Владимира Хрюнова подраться с бывшим обладателем титулов в двух дивизионах UFC Конором Макгрегором (22-6, ММА).
Цитирует Цзю Instargram-аккаунт MMA Russia.
«Володя, у вас денег не хватит. Следующий момент: вам нужно договориться с моей мамой. Это вообще невозможно. Если вы ходите видеть Цзю на ринге, есть еще мой сын Тимофей. И есть второй сын – Никита, который дебютирует 2 марта. Афиша Макгрегор – Цзю продается, но выходит не Костя, а Тимофей».
Ранее тренер Макгрегора поделился своими мыслями касательно следующего оппонента его подопечного.
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