Костя Цзю: «Флаг Советского Союза важнее флага России»

Легенда бокса объяснил, почему не выходил на бои под российским триколором





Костя Цзю / Фото: Blitz.center

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что для него флаг СССР важнее российского.



«Профессионал всегда выступает за самого себя. Многие живут за рубежом, в разных странах, но при большом желании могут выходить с флагом. Я, например, прожив всю карьеру профессиональную в Австралии, какое-то время выходил под флагом Австралии и России. Однако потом перестал это делать. И все-таки я уезжал из СССР, поэтому для меня флаги Советского Союза и России имеют разную ценность. Какой из флагов важнее? Советского Союза. Когда ты стоишь на пьедестале почета и в честь тебя исполняется гимн твоей страны, это очень сильно трогает».

Напомним, ранее Цзю рассказал о том, почему ранее официально не завершил карьеру.



