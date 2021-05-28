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Костя Цзю хочет открыть промоутерскую компанию
Бывший абсолютный чемпион мира будет заниматься делами молодых боксеров
21:19
Костя Цзю / фото - Fightnews
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю заявил, что хочет открыть собственную промоутерскую компанию.
51-летний россиянин заявил о своем намерении в интервью ТАСС. Цзю завершил карьеру профессионального боксера в 2005 году, проиграв нокаутом Рикки Хаттону.
Старший сын Кости – Тим является успешным боксером в Австралии и вскоре может провести титульный поединок.
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