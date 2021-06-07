Костя Цзю «Мейвезеру до одного места, повлияет ли бой с Полом на уважение к нему со стороны коллег»

Легенда уверен, что Флойд был не в форме во время боя с Логаном





Костя Цзю / Фото: RCC Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался о поединке Флойда Мейвезера и Логана Пола.

«Я больше чем уверен, что Флойд был не в форме перед боем. Насколько стыдно члену Зала славы за такой бой? Ну, я бы на такое не пошёл. Для него это нормально. У него есть принцип: «Nothing else matter. Money is money». Всё остальное Флойду без разницы, а у меня есть принципы, которые важнее. Ему до одного места, повлияет ли это на уважение к нему со стороны коллег, к сожалению. Флойд делает то, что хочет делать». Напомним, выставочный поединок Мейвезера и Пола продлился восемь раундов и завершился символической ничьей.