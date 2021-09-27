Костя Цзю: «Очень хочу, чтобы Усик вошел в историю»
Костя Цзю – о бое Усик – Джошуа: «Правильно подобранная тактика и исполнение задуманного сделали свое дело»
Легендарный боксер в восторге от поединка в Лондоне
27 сентября 10:41
Костя Цзю / Фото - Ringside24Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился эмоциями после победы новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) над бывшим обладателем этих титулов, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Классный бой. Я очень рад за Сашу. То, что он перешел из тяжей в супертяжей и выиграл, – очень круто. Не скажу, что все происходило в одну калитку, но в целом бой был преимущественно за Усиком. Я дал 117:111. Мой первый тренер Владимир Черня говорил такую вещь: уму и сила уступает. Правильно подобранная тактика и исполнение задуманного сделали свое дело. Я Сашу поздравляю, молодец».
Напомним, Усик после победы над Джошуа поднялся на 4-ю позицию рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии BoxRec.
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