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Костя Цзю – о бое Усик – Джошуа: «Правильно подобранная тактика и исполнение задуманного сделали свое дело»

Легендарный боксер в восторге от поединка в Лондоне

Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 10:41
Костя Цзю – о бое Усик – Джошуа: «Правильно подобранная тактика и исполнение задуманного сделали свое дело»
Костя Цзю / Фото - Ringside24
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился эмоциями после победы новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) над бывшим обладателем этих титулов, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Классный бой. Я очень рад за Сашу. То, что он перешел из тяжей в супертяжей и выиграл, – очень круто. Не скажу, что все происходило в одну калитку, но в целом бой был преимущественно за Усиком. Я дал 117:111. Мой первый тренер Владимир Черня говорил такую вещь: уму и сила уступает. Правильно подобранная тактика и исполнение задуманного сделали свое дело. Я Сашу поздравляю, молодец».


Напомним, Усик после победы над Джошуа поднялся на 4-ю позицию рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии BoxRec.

Источник: matchtv.ru Владимир Кириченко
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Костя Цзю Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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