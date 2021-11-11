Костя Цзю о том, почему ранее официально не завершил карьеру

Легендарный боксер рассказал, что в этом важную роль сыграла его мама





Костя Цзю / Фото: Областная газета

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю в интервью YouTube-каналу FightSpace объяснил, почему после поражения от Рикки Хаттона он официально так и не объявил о завершении карьеры.



«Я не знаю, почему не сделал объявление. Наверное, я должен был его сделать после того, как моя мама сказала, что больше не хочет видеть меня на ринге. Она заявила об этом практически сразу, но у меня были моменты, когда я думал, что смогу убедить ее, что мне это еще нужно. Но когда ты не видишь в себе необходимого запала, чтобы просто встать и опять отдаться на какой-то промежуток времени, уйти с головой в тренировочный процесс...»

Напомним, ранее Цзю высказался о конкурентности поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.