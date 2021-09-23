Костя Цзю: «Очень хочу, чтобы Усик вошел в историю»

Легендарный боксер будет поддерживать украинца в бою против Джошуа

Фото: Чемпионат

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю рассказал о своих предпочтениях в предстоящем бою между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Я очень хочу, чтобы Усик выиграл! Для Александра это будет тяжелый бой. Да, Александр – уникальный боксер. Но тут уже чуть другой уровень. Не думаю, что у Усика был в соперниках тот, кто может так сильно бить. Джошуа – крепкий и сильный боксер. Шансы? 50 на 50. И мне очень хочется, чтобы Усик вошел в историю».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Украинец в начале недели прибыл в столицу Англии, где уже дал несколько интервью, а также провел открытую тренировку.

Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что бой пройдет в Лондоне, а значит победу по очкам Усику никто не отдаст.

Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.