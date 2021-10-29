Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»

Бывший чемпион мира рассказал, кого он представлял в ринге

Фото: Чемпионат Бывший чемпион мира Костя Цзю рассказал, что выходя в ринг он представлял исключительно себя, а не страну, в которой родился: «Я выходил с флагом первое время, а потом выходил вообще без флага. Я понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт – это немного другое. Многие спортсмены сейчас живут и тренируются в Америке, но все равно выступают за себя. Я прожил в Австралии более 20 лет и эта страна приняла меня, как родного. Я уезжал из Советского Союза, из другой страны совершенно, которая полностью поменялась. Я никогда не выступал за Россию. Сейчас я, находясь здесь, могу представлять Россию. Потому что я здесь».

Напомним, сын Кости Цзю Тим недавно стал претендентом на пояс чемпиона мира.