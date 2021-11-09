Захареев протащил сборную Украины в топ-8 медального зачета ЧМ по боксу
Котельник: «Представители известных профессиональных клубов уже наводили справки о Захарееве»
Бывший чемпион мира – о победе своего соотечественника на ЧМ-2021
17:57
Андрей Котельник / Фото - FacebookЭкс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Андрей Котельник (32-4, 13 КО) поделился мнением по поводу победы Юрия Захареева на чемпионате мира-2021 среди любителей.
«Хотя лучшим боксером чемпионата в Белграде был назван кубинец Энди Крус Гомес, не имевший равных в категории до 63,5 кг, которому был вручен кубок Вэла Баркера, уверен, что ему острую конкуренцию в этом заочном соперничестве составил наш Захареев».
«Даже и не припомню, когда еще дебютант мирового форума в таком юном возрасте так уверенно проходил всю турнирную дистанцию, отпраздновав шесть побед. И это несмотря на то, что состав участников в этом весе был очень сильный».
«Mне Захареев запомнился своей креативной манерой еще раньше – в чемпионате Украины. Впечатляла его психологическая стойкость, уверенность в своих силах, разносторонность, что позволяло ему находить уязвимые места у соперника уже по ходу боя. Настоящий чемпион».
«Кстати, после чемпионата мира в Сербии мне уже неоднократно звонили представители известных профессиональных клубов и наводили справки о Захарееве. Я бы посоветовал ему не спешить, и на любительском ринге еще есть, что доказывать и выигрывать. Конечно, в первую очередь, имею ввиду Олимпийские игры и если Юрий будет продолжать так прогрессировать, то, уверен, «золото» Парижа-2024, от него никуда не денется».
Напомним, Захареев выиграл ЧМ-2021 в весовой категории до 71 кг, став самым молодым чемпионом мира в истории Украины.