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Котельник: «Представители известных профессиональных клубов уже наводили справки о Захарееве»

Бывший чемпион мира – о победе своего соотечественника на ЧМ-2021
Бокс Профессиональный бокс
17:57
Котельник: «Представители известных профессиональных клубов уже наводили справки о Захарееве»
Андрей Котельник / Фото - Facebook
Экс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Андрей Котельник (32-4, 13 КО) поделился мнением по поводу победы Юрия Захареева на чемпионате мира-2021 среди любителей.

«Хотя лучшим боксером чемпионата в Белграде был назван кубинец Энди Крус Гомес, не имевший равных в категории до 63,5 кг, которому был вручен кубок Вэла Баркера, уверен, что ему острую конкуренцию в этом заочном соперничестве составил наш Захареев».


«Даже и не припомню, когда еще дебютант мирового форума в таком юном возрасте так уверенно проходил всю турнирную дистанцию, отпраздновав шесть побед. И это несмотря на то, что состав участников в этом весе был очень сильный».


«Mне Захареев запомнился своей креативной манерой еще раньше – в чемпионате Украины. Впечатляла его психологическая стойкость, уверенность в своих силах, разносторонность, что позволяло ему находить уязвимые места у соперника уже по ходу боя. Настоящий чемпион».


«Кстати, после чемпионата мира в Сербии мне уже неоднократно звонили представители известных профессиональных клубов и наводили справки о Захарееве. Я бы посоветовал ему не спешить, и на любительском ринге еще есть, что доказывать и выигрывать. Конечно, в первую очередь, имею ввиду Олимпийские игры и если Юрий будет продолжать так прогрессировать, то, уверен, «золото» Парижа-2024, от него никуда не денется».


Напомним, Захареев выиграл ЧМ-2021 в весовой категории до 71 кг, став самым молодым чемпионом мира в истории Украины.
Источник: meta-ratings.com.ua Владимир Кириченко
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