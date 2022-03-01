С автоматом и в бронежилете. Горуна в свой День рождения отправился защищать Украину
Котельник: «Я прославляв Україну не для того, щоб її віддати загарбникам»
Экс-чемпион призвал всех на защиту родины от оккупантов
17:33
Фото: Instagram
Экс-чемпион мира Андрей Котельник в своем Instagram заявил, что он не позволит россии забрать украинские земли:
Наша земля, наша Украина! Я прославляв свою строну не для того, чтобы отдать ее захватчикам. С кумом на позиции. Слава Украине! Героям Слава!
Украинский боксер Станислав Скороход раскритиковал путина, по приказу которого с «Градов» расстреливают мирное население.
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