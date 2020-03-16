Сиренко может подписать контракт с украинской компанией ULions Boxing Promotions

Об этом рассказал юрист боксера Николай Ковальчук

Влад Сиренко / фото - mixsport.pro

Известный украинский юрист Николай Ковальчук во вторник, 16 марта, встретился в Киеве с журналистами и в рамках пресс-конференции рассказал о своем сотрудничестве с такими украинскими боксерами как: Сергей Деревянченко, Александр Усик, Иван Редкач, Владислав Сиренко и другими.

Также специалист рассказал о том, что Сиренко, который в данный момент сотрудничает с немецкими промоутерами Facher Sport Management, в ближайшее время может подписать контракт с украинской компанией ULions Boxing Promotions.