Влад Сиренко: «Возвращаемся в зал оттачивать свое мастерство. Следующий бой хочу провести через месяц»
Сиренко может подписать контракт с украинской компанией ULions Boxing Promotions
Об этом рассказал юрист боксера Николай Ковальчук
16 марта 21:20
Влад Сиренко / фото - mixsport.pro
Известный украинский юрист Николай Ковальчук во вторник, 16 марта, встретился в Киеве с журналистами и в рамках пресс-конференции рассказал о своем сотрудничестве с такими украинскими боксерами как: Сергей Деревянченко, Александр Усик, Иван Редкач, Владислав Сиренко и другими.
Также специалист рассказал о том, что Сиренко, который в данный момент сотрудничает с немецкими промоутерами Facher Sport Management, в ближайшее время может подписать контракт с украинской компанией ULions Boxing Promotions.
«Я работаю со многими украинскими боксерами, среди них и Влад Сиренко. Насколько мне известно, сейчас ведутся активные переговоры между Сиренко и промоутерской компанией ULions Boxing Promotions о заключении контракта.
Думаю, что в ближайшее время, когда они их завершат, то обо всем сообщат».