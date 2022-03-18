У Ковалева сорвался бой против непобежденного китайца
Ковалев: «Моя мотивация – очередной титул в новом весе»
Россиянин мотивирован продолжать карьеру
08:50
Сергей Ковалев / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в интервью Fight Hub TV заявил, что мотивирован продолжать карьеру, так как хочет завоевать чемпионский титул в первом тяжелом дивизионе.
«Я хочу показать, что могу боксировать намного лучше, чем в течение двух последних лет моей карьеры в полутяжелом весе. Мне было очень некомфортно гонять вес до 175 фунтов. Но теперь я полон энергии, я соскучился по боксу и боям. Я просто жду 14 мая. Я очень рад, что мы сейчас общаемся с Triller. Посмотрим, как все будет. Я очень хочу драться и показать фанатам настоящий бокс.
Конечно, я все еще голоден. Если у тебя нет голода, то тебе нечего делать в боксе. Моя мотивация – очередной титул в новом весе. Это мотивирует меня больше всего. Мои дети растут, и я хочу закончить карьеру с чемпионским титулом».
Сергей Ковалев планирует продолжить карьеру в тяжелом весе.