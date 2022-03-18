Ковалев: «Моя мотивация – очередной титул в новом весе»

Сергей Ковалев / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в интервью Fight Hub TV заявил, что мотивирован продолжать карьеру, так как хочет завоевать чемпионский титул в первом тяжелом дивизионе.

Конечно, я все еще голоден. Если у тебя нет голода, то тебе нечего делать в боксе. Моя мотивация – очередной титул в новом весе. Это мотивирует меня больше всего. Мои дети растут, и я хочу закончить карьеру с чемпионским титулом».