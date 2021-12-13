Усик готов спуститься в весе ради боя с Альваресом
Ковалев угрожает избить Сауля Альвареса
В прошлы раз их свидание закончилось плачевно для россиянина
11:56
Сергей Ковалев / Фото: ТАСС
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в интервью YouTube-каналу AB BOXING NEWS высказался о планах своего обидчика Сауля Альвареса
(57-1-2, 39 КО) перейти в первый тяжелый вес.
«Увидимся в следующем году. Канело в крузервейте? Я надеру ему задницу».
Напомним, ранее в WBC санкционировали поединок своего чемпиона в первом тяжелом весе Илунги Макабу против Канело.
В ноябре 2019 года Альварес поднялся в полутяжелый вес и нокаутировал Ковалева в 11-м раунде.