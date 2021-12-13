Ковалев угрожает избить Сауля Альвареса

В прошлы раз их свидание закончилось плачевно для россиянина





Сергей Ковалев / Фото: ТАСС

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в интервью YouTube-каналу AB BOXING NEWS высказался о планах своего обидчика Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) перейти в первый тяжелый вес.



«Увидимся в следующем году. Канело в крузервейте? Я надеру ему задницу».

Напомним, ранее в WBC санкционировали поединок своего чемпиона в первом тяжелом весе Илунги Макабу против Канело.

В ноябре 2019 года Альварес поднялся в полутяжелый вес и нокаутировал Ковалева в 11-м раунде.