Ковалев вернется на ринг в марте против топового полутяжеловеса

Сергей не боксировал с 2019 года

Сергей Ковалев / Фото: РИА Новости

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе, 38-летний россиянин Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) свой следующий поединок проведет против первого номера рейтинга IBF Мэна Фаньлуня (17-0, 10 КО), сообщает ESPN.



Бой состоится 12 марта в Лос-Анджелесе на шоу компании Triller.

Отметим, что бой, который возглавит шоу, хотят провести в промежуточном весе до 83,9 кг.

Напомним, свой последний бой Ковалев провел в ноябре 2019 года, когда проиграл Саулю Альваресу.

В 2020-м году у Ковалева из-за пандемии коронавируса сорвался бой против Салливана Барреры.

33-летний Фаньлун занимает первое место в рейтинге IBF, и должен был провести бой против Артура Бетербиева, но поединок сорвался из-за коронавируса.