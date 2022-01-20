Бетербиев: «У нас с Ковалевым типо есть история. Которую он сочинил»
Ковалев вернется на ринг в марте против топового полутяжеловеса
Сергей не боксировал с 2019 года
11:57
Сергей Ковалев / Фото: РИА Новости
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе, 38-летний россиянин Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) свой следующий поединок проведет против первого номера рейтинга IBF Мэна Фаньлуня (17-0, 10 КО), сообщает ESPN.
Бой состоится 12 марта в Лос-Анджелесе на шоу компании Triller.
Отметим, что бой, который возглавит шоу, хотят провести в промежуточном весе до 83,9 кг.
Напомним, свой последний бой Ковалев провел в ноябре 2019 года, когда проиграл Саулю Альваресу.
В 2020-м году у Ковалева из-за пандемии коронавируса сорвался бой против Салливана Барреры.
33-летний Фаньлун занимает первое место в рейтинге IBF, и должен был провести бой против Артура Бетербиева, но поединок сорвался из-за коронавируса.