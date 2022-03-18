Ковалев: «Я призывал Канело дать мне реванш, но он ничего не ответил»

Сергей Ковалев / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в интервью Fight Hub TV заявил, что хотел провести реванш с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO), но мексиканец проигнорировал его вызов.

Что произошло, то произошло. Я никогда не избегал никаких сложностей и вызовов ни в жизни, ни в спорте. Просто бог посылает мне все эти испытания, и после каждого из них я горжусь собой.

В своем Instagram я призывал Канело дать мне реванш, но он ничего не ответил. Я поднялся вверх и адаптировал свой вес, чтобы завоевать титул в этом дивизионе. Это мотивирует меня».