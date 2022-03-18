Ковалев: «Моя мотивация – очередной титул в новом весе»
Ковалев: «Я призывал Канело дать мне реванш, но он ничего не ответил»
Россиянин признался, что хотел провести поединок с мексиканцем, но тот проигнорировал его вызов
18 марта 19:20
Сергей Ковалев / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) в интервью Fight Hub TV заявил, что хотел провести реванш с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO), но мексиканец проигнорировал его вызов.
«Перед боем с Канело для меня было практически невозможно сделать вес, потому что я только подрался 24 августа, а через восемь недель у меня был назначен поединок с Альваресом. Я просил, чтобы мне дали две-три недели отдыха и восемь недель на подготовку. Они сказали «нет». Хорошо, если так, то я готов драться хоть завтра.
Что произошло, то произошло. Я никогда не избегал никаких сложностей и вызовов ни в жизни, ни в спорте. Просто бог посылает мне все эти испытания, и после каждого из них я горжусь собой.
В своем Instagram я призывал Канело дать мне реванш, но он ничего не ответил. Я поднялся вверх и адаптировал свой вес, чтобы завоевать титул в этом дивизионе. Это мотивирует меня».
Сергей Ковалев заявил, что мотивирован продолжать карьеру.