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Ковальов дебютував у важкій вазі з перемогою над Пулєвим-молодшим

Сергій не залишив шансів призеру олімпійських ігор
Бокс Профессиональный бокс
10:55
Ковальов дебютував у важкій вазі з перемогою над Пулєвим-молодшим
Сергій Ковальов, Тервел Пулєв

В Інглвуді, штат Каліфорнія, США, колишній чемпіон напівважкої ваги Сергій Ковальов (35-4-1, 29 КО) у дебютному поєдинку в важкому дивізіоні здолав Тервела Пулєва (16-1, 13 КО).

На початку бою Пулєв виглядав дуже агресивно, намагаючись знищити Ковальова за рахунок своєї маси та сильних ударів. Але Сергій захистився від атак противника і намагався тримати опонента на джебі.

Тоді Ковальов, який поступався в масі Пулєву, легко того перегравав за рахунок кращих техніки та швидкості. У другій половині поєдинку Пулєв, який отримав достатньо ударів в голову, почав відступати, і рідше йшов у атаку.

За результатом 10 раундів, Ковальов виграв одноголосним рішенням суддів: 98:92, 98:92 та 97:93.

Карен Агабекян
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Сергей Ковалев Кубрат Пулев

Комментарии 1

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15 мая 2022г. 11:10
Якого хрена пишете про москалів ? Заскучили за рашкою ?
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