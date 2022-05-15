Ковалев: «Я призывал Канело дать мне реванш, но он ничего не ответил»
Ковальов дебютував у важкій вазі з перемогою над Пулєвим-молодшим
Сергій не залишив шансів призеру олімпійських ігор
10:55
Сергій Ковальов, Тервел Пулєв
В Інглвуді, штат Каліфорнія, США, колишній чемпіон напівважкої ваги Сергій Ковальов (35-4-1, 29 КО) у дебютному поєдинку в важкому дивізіоні здолав Тервела Пулєва (16-1, 13 КО).
На початку бою Пулєв виглядав дуже агресивно, намагаючись знищити Ковальова за рахунок своєї маси та сильних ударів. Але Сергій захистився від атак противника і намагався тримати опонента на джебі.
Тоді Ковальов, який поступався в масі Пулєву, легко того перегравав за рахунок кращих техніки та швидкості. У другій половині поєдинку Пулєв, який отримав достатньо ударів в голову, почав відступати, і рідше йшов у атаку.
За результатом 10 раундів, Ковальов виграв одноголосним рішенням суддів: 98:92, 98:92 та 97:93.