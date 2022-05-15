Ковальов дебютував у важкій вазі з перемогою над Пулєвим-молодшим

Сергій не залишив шансів призеру олімпійських ігор

Сергій Ковальов, Тервел Пулєв

В Інглвуді, штат Каліфорнія, США, колишній чемпіон напівважкої ваги Сергій Ковальов (35-4-1, 29 КО) у дебютному поєдинку в важкому дивізіоні здолав Тервела Пулєва (16-1, 13 КО).

На початку бою Пулєв виглядав дуже агресивно, намагаючись знищити Ковальова за рахунок своєї маси та сильних ударів. Але Сергій захистився від атак противника і намагався тримати опонента на джебі.

Тоді Ковальов, який поступався в масі Пулєву, легко того перегравав за рахунок кращих техніки та швидкості. У другій половині поєдинку Пулєв, який отримав достатньо ударів в голову, почав відступати, і рідше йшов у атаку.

За результатом 10 раундів, Ковальов виграв одноголосним рішенням суддів: 98:92, 98:92 та 97:93.