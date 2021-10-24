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Красочные фотографии Ломаченко, который готовится к бою против Комми

Украинец тренируется в США
Бокс Профессиональный бокс
20:48
Красочные фотографии Ломаченко, который готовится к бою против Комми
Фото: Instagram Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) продолжает подготовку в США к бою против ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

В Instagram боксера появились красочные фотографии с тренировки:

Напомним, бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

Сергей Остапенко
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Василий Ломаченко

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