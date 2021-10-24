Ломаченко поделился первыми фотографиями после прибытия в США для подготовки к предстоящему бою
Красочные фотографии Ломаченко, который готовится к бою против Комми
Украинец тренируется в США
20:48
Фото: Instagram Ломаченко
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) продолжает подготовку в США к бою против ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).
В Instagram боксера появились красочные фотографии с тренировки:
Напомним, бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.