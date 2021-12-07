Красюк: «Камбосос для Василия будет намного более легкой прогулкой, чем Комми»
Промоутер Усика уверен, что Джошуа не откажется от реванша даже за 10 миллионов долларов
Александр Красюк – о втором поединке между топами хэвивейта
15:58
Александр Красюк / Фото - sport.bigmir.netГенеральный директор K2 Promotions и по совместительству промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью YouTube-каналу «Бегущий Банкир» высказался относительно возможных отступных для экс-обладателя титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед реваншем с украинцем.
«Джошуа нисколько не просил. Он сказал: «Вы мне предложите, пожалуйста, а я подумаю». Это правильно, потому что так это работает. Если есть люди, заинтересованные в организации, то они обладают какими-то параметрами бюджета. Если они скажут: «У нас есть миллион, и мы хотим все за миллион организовать», то очевидно, что это не получится».
«Джошуа могут предложить миллион, но он не согласится. Думаю, 10 млн тоже будет маловато. Есть арифметика: следующий бой, который уже подписан – это реванш Усик – Джошуа. Он имеет определенные финансовые ожидания. Например, он получит сто гривен».
«Если сейчас этот бой не состоится, он пока перекурит. Но как минимум ему нужно предложить 100. Может быть, даже 150, чтобы он не просто перекурил, а еще с кем-то подвигался. Несмотря на то, что Джошуа не обладает поясами, он все-таки величина, огромная коммерческая сила, мощный бренд».
Накануне Усик подписал новый контракт с K2 Promotions.