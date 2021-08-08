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Красюк: «20 секунд отделяло Хижняка от золота Олимпиады, к которому он шел всю жизнь»

Средневес вернулся из Токио вице-чемпионом Олимпийских игр
Бокс Профессиональный бокс
21:22
Красюк: «20 секунд отделяло Хижняка от золота Олимпиады, к которому он шел всю жизнь»
Александр Хижняк / Фото: Getty Images

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в эфире «UA:Перший» прокомментировал результат выступления Александра Хижняка на Олимпиаде-2020:

Всего 20 секунд отделяло Хижняка от золотой медали Олимпиады. Он к этому шел всю свою зрелую жизнь в олимпийском боксе. Пытался это сделать как наилучше, прошел все отборочные баталии, через Covid. Не было понятно, состоится ли вообще Олимпиада.

Почему так случилось? Можно много анализировать. Ее сейчас анализируют многие – и эксперты, и псевдоэксперты. Но факт есть фактом и в финале ему не покорилась эта награда.

Анализировать действия рефери не очень благодарное дело. Решение рефери есть окончательным, и не подляжет оспариванию. На Олимпиаде единственный человек, который решает все в ринге – рефери. И его решение не подлежит оспариванию. Правильно ли он остановил бой? Если бы так попал Хижняк и рефери не разрешил бы бразильцу продолжать бой, мы бы даже это не обсуждали.

Скорее всего, тактической ошибкой Хижняка было то, что он сразу поднялся с желанием показать неуязвимость от этого удара. В профессиональном боксе после нокдауна 3 секунды где-то сидят на канвасе, приходят в себя и только потом подымаются.

Рефери остановил бой на счет три: раз – когда было попадание, два – падение, и три, когда уже ловил Хижняка.

Конечно, можно спорить, но есть факт. Нужно делать выводы. Технику, которую показывает Александр, нельзя назвать защитной. Это техника идти постоянно вперед, несмотря на пропущенные удары. Просто идти вперед и наносить еще больше ударов. К какому-то моменту это давало плоды, но это к какому-то моменту. Еще в полуфинальном поединке мы увидели, что она не всегда приводит на 100% к победе.

А здесь бразилец подготовился. В профессиональном боксе абсолютно нормально, когда выбрасывают такой левый боковой в рубке. Бразилец первые два раунда не рубился с Хижняком, он боксировал. В третьем раунде ему нечего было терять, он закусил капу и пошел рубиться.

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады.

Олег Шумейко-младший
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Александр Хижняк Александр Красюк

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