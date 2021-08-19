Красюк: «Ажиотаж вокруг Усик – Джошуа превзошел интерес к бою Владимира Кличко против AJ – и это факт»

Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу BoxOffice высказался о возможной финансовой выгоде мегафайта супертяжелого веса Александра Усика (18-0, 13 KO) против обладателя четырех поясов Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):

Этот бой будет транслироваться и в США, так как ажиотаж вокруг этого поединка очень серьезный. Превзошел интерес к поединку Кличко – Джошуа, и это факт. Объем запроса в момент выброса билетов превышал 200 тысяч человек.