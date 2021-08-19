Хэй: «Я не могу представить реальность, в которой Джошуа проиграет бой с Усиком»
Красюк: «Ажиотаж вокруг Усик – Джошуа превзошел интерес к бою Владимира Кличко против AJ – и это факт»
Но промоутер украинца не верит, что поединок сможет стать самым успешным с финансовой точки зрения за год
18:14
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу BoxOffice высказался о возможной финансовой выгоде мегафайта супертяжелого веса Александра Усика (18-0, 13 KO) против обладателя четырех поясов Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Конечно, хотелось бы, чтобы Усик – Джошуа стал самым успешный боем с точки зрения бизнеса в этом году. Емкость рынка Америки в PPV намного больше, чем в Великобритании, который является нашим базовым. Поэтому сравнивать успех Канело – Сондерс на мексиканско-американском рынке с успехом Усик – Джошуа на европейском рынке сравнивать нерелевантно.
Этот бой будет транслироваться и в США, так как ажиотаж вокруг этого поединка очень серьезный. Превзошел интерес к поединку Кличко – Джошуа, и это факт. Объем запроса в момент выброса билетов превышал 200 тысяч человек.
Еще несколько редких фото из тренировочного лагеря Усика перед боем с Джошуа.
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