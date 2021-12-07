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Красюк: «Бой Фьюри – Усик вызовет больше интриги чем Джошуа – Фьюри»

Промоутер назвал разницу между Фьюри, Усиком и Уайлдером

Бокс Профессиональный бокс
07:34
Красюк: «Бой Фьюри – Усик вызовет больше интриги чем Джошуа – Фьюри»
Александр Усик / Фото: matchroom boxing

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в эфире YouTube-каналу Бегущий Банкир высказался о гипотетическом поединке своего подопечного Александра Усика (19-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) за абсолютное чемпионство.

«Разница между Фьюри, Усиком и Уайлдером не измерима поясами, она измерима амбициями и потенциальным успехом. Фьюри не был кем-то особенным до победы над Кличко, его даже в серьез никто не воспринимал. Джошуа воспринимали из-за того, что он был олимпийским чемпионом.

Самый популярный ли Фьюр супертяжеловес? В Британии Джошуа будет активнее, в США – Фьюри, а на территории Украины вообще ничего не будет происходить, поскольку денег нет.

Весь мир несколько лет говорит о поединке за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, поскольку в истории супертяжелого веса не было чемпиона с четырьмя поясами. У Тайсона и Холифилда было три пояса, поскольку WBO начала свою деятельность в 90-х годах. Сейчас мы говорим о четырех поясах. И на тот момент был актуален бой Фьюри – Джошуа, но сейчас Джошуа уже нет. Но есть Усик, который по очень тонкой трубе ворвался в элиту. Труба очень тонкая, поскольку по габаритам он уступает великанам. Но Усик ворвался и уже обладатель трех поясов. Бой Фьюри – Усик вызовет больше интриги, если он будет раскручиваться, чем Джошуа – Фьюри. А нам могут дать Голиафа против Давида, а вдруг Давид победит?».

Напомним, Фьюри хочет, чтобы Джошуа отказался от реванша с Усиком и дал украинцу с ним подраться.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Усик Александр Красюк Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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