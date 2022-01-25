Красюк: «У нас пока нет никаких подписанных контрактов на поединок Усик – Фьюри»
Красюк: «Бой с Усиком станет самым большим вызовом для Фьюри»
Гендир K2 Promotions упомянул третий бой «Цыганского короля» с Уайлдером
09:42
Александр Красюк / Фото - TwitterГенеральный директор K2 Promotions и промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 KO), Александр Красюк, в интервью YouTube-каналу Boxing Social с уверенностью заявил, что поединок против его клиента станет самым тяжелым в карьере обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Теоретически бой с Фьюри может оказаться более сложным для Усика, чем поединок с Джошуа. Но если мы посмотрим поединки Фьюри за последние пять лет, то я скажу, что все зависит от того, насколько хорошо он готов. Если взять последний бой Тайсона с Деонтеем Уайлдером, то его боксерские навыки были не на самом высоком уровне. Он не показал особой работы ног, техники, стратегии. Фьюри дрался как воин, спартанец, но в этом было мало бокса».
«Вы можете вспомнить его бой с Владимиром Кличко. Вероятно, это было одно из лучших выступлений Фьюри с точки зрения техники, тактики, стратегии боя, и он перебоксировал Владимира. Так что это человек настроения и мотивации».
«Я думаю, что если Фьюри будет хорошо мотивирован и готов, то он может создать Усику определенные проблемы. Но Тайсон никогда не дрался с таким боксером, как Усик, и это будет самый большой вызов для него».
Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) опроверг слухи о том, что готов взять отступные деньги, чтобы позволить провести объединительный поединок между Фьюри и Усик.