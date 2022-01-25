Красюк: «Бой с Усиком станет самым большим вызовом для Фьюри»

Гендир K2 Promotions упомянул третий бой «Цыганского короля» с Уайлдером

Александр Красюк / Фото - Twitter

«Теоретически бой с Фьюри может оказаться более сложным для Усика, чем поединок с Джошуа. Но если мы посмотрим поединки Фьюри за последние пять лет, то я скажу, что все зависит от того, насколько хорошо он готов. Если взять последний бой Тайсона с Деонтеем Уайлдером, то его боксерские навыки были не на самом высоком уровне. Он не показал особой работы ног, техники, стратегии. Фьюри дрался как воин, спартанец, но в этом было мало бокса».

«Вы можете вспомнить его бой с Владимиром Кличко. Вероятно, это было одно из лучших выступлений Фьюри с точки зрения техники, тактики, стратегии боя, и он перебоксировал Владимира. Так что это человек настроения и мотивации».

«Я думаю, что если Фьюри будет хорошо мотивирован и готов, то он может создать Усику определенные проблемы. Но Тайсон никогда не дрался с таким боксером, как Усик, и это будет самый большой вызов для него».

Генеральный директор K2 Promotions и промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе(19-0, 13 KO),, в интервью YouTube-каналус уверенностью заявил, что поединок против его клиента станет самым тяжелым в карьере обладателя титула WBC(31-0-1, 22 KO).Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе(24-2, 22 KO) опроверг слухи о том, что готов взять отступные деньги, чтобы позволить провести объединительный поединок между Фьюри и Усик.