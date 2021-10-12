Красюк – о бое Уайлдер – Фьюри: «Начинающие боксеры, как будто вообще не боксеры»
Красюк: «Бой Усик – Фьюри состоится после того, как Александр победит Джошуа в реванше»
Гендир K2 Promotions – об объединительном поединке в супертяжелом дивизионе
21:00
Александр Красюк / Фото - FacebookПромоутер новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО), Александр Красюк, сообщил, когда может состояться поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Красюка Sky Sports.
«Бой с Фьюри состоится после того, как Усик победит Энтони Джошуа в реванше. Александр был впечатлен победой Фьюри над Уайлдером. Его впечатлило, как они дрались, не показывая боксерских навыков. Они пытались нанести друг другу большой урон».
Напомним, накануне Фьюри в 11-м раунде нокаутировал экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.
Ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, когда состоятся переговоры относительно проведения реванша между Усиком и Джошуа.