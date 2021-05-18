Красюк: «У нас не было никаких переговоров с Фрэнком Уорреном по бою Усик – Джойс»
Красюк: «Был бы счастлив провести бой Усик – Джошуа в Киеве»
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18 мая 21:23
Александр Красюк / Фото - FacebookПромоутер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк высказался относительно возможного поединка своего подопечного против чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на территории Украины.
Цитирует Красюка express.co.uk.
«Если бы вы спросили меня, я был бы счастлив провести бой Усик – Джошуа в Киеве. Это просто мое желание. В Лондоне? Ну, как знать. Может быть, в другом городе в Великобритании или Саудовской Аравии, или в любом другом месте на планете Земля. Мы бы сделали это».
Ранее Эдди Хирн поделился мнением относительно возможной отмены поединка Джошуа с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
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