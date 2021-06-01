Красюк: «Многие считают, что у Усика есть потенциал, чтобы побить Джошуа»
Красюк: «Были внутренние ощущения, что бой Джошуа – Фьюри сорвется»
Промоутер рассказал, что такие ощущения у него были еще с января
19:59
Александр Красюк, Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing
Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, что прочувствовал срыв боя Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 19 КО) еще в начале года.
«Были внутренние ощущения, что это произойдет. Нельзя было это ничем объяснить, но с января мы это ощущали».
Напомним, ранее Усик заявил, что готов боксировать с любым, но только за титул.
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