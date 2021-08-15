Красюк: «Быть промоутером Усика – большое удовольствие»
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в прямом эфире YouTube-канала SecondsOut рассказал о своих впечатлениях от сотрудничества со звездным украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 KO).
«Быть промоутером Усика – большое удовольствие. Он талантлив и как боксер, и как личность. Когда Усик приходит на пресс-конференцию, то что бы он ни говорил, люди слушают его с широко открытыми глазами и даже не осознают, что он, например, может говорить какие-то глупости, как и любой другой человек.
У Усика есть притягательная харизма. Когда он выходит в прямой эфир в Instagram или YouTube, люди пристально всматриваются и слушают, что он говорит. Это усиливает восприятие большой личности, которой является Александр. На самом деле было несложно работать с таким парнем, как Усик, потому что он знает, что делать на ринге и за его пределами.
Когда мы впервые прибыли в Великобританию, чтобы провести бой с Тони Беллью, он почти не говорил на английском, но знал отдельные слова и был способен связать несколько фраз, которые могли стать мемом. Например, во время Всемирной боксерской суперсерии он сказал: «I'm feel, I'm very feel», и это стало хештегом. Работать с ним как с личностью, боксером и знаменитостью – больше удовольствие, чем вызов».
Александр Красюк заявил, что в ближайшее время Александр Усик не планирует боксировать с кем-то из бойцов UFC.