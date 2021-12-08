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Красюк: «Чаниев – самый сложный соперник в карьере Беринчика»

Промоутер украинца – о предстоящем поединке подопечного
Бокс Профессиональный бокс
20:39
Красюк: «Чаниев – самый сложный соперник в карьере Беринчика»
Александр Красюк / фото - Обозреватель

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (15-0, 9 КО), высказался о предстоящем поединке своего подопечного с россиянином Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).

«Думаю, будет очень сложный бой для обоих боксеров. Уовень спортсменов очень высокий. Опыт Чаниева превышает опыт Беринчика, ведь он уже дрался в бою за пояс чемпиона мира. Он проводил поединки во многих странах, он – очень опытный парень.

Исе не привыкать к серьезным противостояниям. Он сказал, что едет побеждать, это и не удивительно, ведь он – парень с кавказским характером. Я уверен, что будет очень сложный бой, но в то же время очень интересный.

По моему мнению, Чаниев – самый сложный соперник в карьере Беринчика».

Напомним, тренер Беринчика Егор Голуб рассказал о тренировочном лагере Дениса.

Михаил Рыбак
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Теги

Александр Красюк Денис Беринчик

Комментарии 1

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8 декабря 2021г. 21:37
Р. Комми этого Ису положил во втором раунде. Так, для осведомления
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