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Красюк: «Чаниев – самый сложный соперник в карьере Беринчика»
Промоутер украинца – о предстоящем поединке подопечного
20:39
Александр Красюк / фото - Обозреватель
Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (15-0, 9 КО), высказался о предстоящем поединке своего подопечного с россиянином Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).
«Думаю, будет очень сложный бой для обоих боксеров. Уовень спортсменов очень высокий. Опыт Чаниева превышает опыт Беринчика, ведь он уже дрался в бою за пояс чемпиона мира. Он проводил поединки во многих странах, он – очень опытный парень.
Исе не привыкать к серьезным противостояниям. Он сказал, что едет побеждать, это и не удивительно, ведь он – парень с кавказским характером. Я уверен, что будет очень сложный бой, но в то же время очень интересный.
По моему мнению, Чаниев – самый сложный соперник в карьере Беринчика».
Напомним, тренер Беринчика Егор Голуб рассказал о тренировочном лагере Дениса.