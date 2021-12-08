Красюк: «Чаниев – самый сложный соперник в карьере Беринчика»

Александр Красюк / фото - Обозреватель

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (15-0, 9 КО), высказался о предстоящем поединке своего подопечного с россиянином Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).

Исе не привыкать к серьезным противостояниям. Он сказал, что едет побеждать, это и не удивительно, ведь он – парень с кавказским характером. Я уверен, что будет очень сложный бой, но в то же время очень интересный.

По моему мнению, Чаниев – самый сложный соперник в карьере Беринчика».